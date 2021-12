Sull'isola della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3 c'è un'atmosfera così natalizia da far venire voglia di aprire tanti regali. E, effettivamente, l'evento Mezz'inverno 2021 appena annunciato da Epic Games permette di fare proprio questo, per la gioia di tutti i giocatori del battle royale. Poi, tanto per cambiare, ci sono anche novità a tema Spider-Man.

Nell'accogliente rifugio del Sergente Bruma, seduto accanto al camino, ci sono tanti pacchi da aprire. Uno al giorno, a partire dal 16 dicembre e fino al 6 gennaio 2022 (alle 15:00). Tra i doni anche due costumi, e un terzo che “sarà possibile ottenere”. Come, non è ancora chiaro.

Scarta un nuovo regalo al rifugio ogni giorno per 14 giorni! I pacchetti che ti attendono comprendono due costumi, due picconi, due coperture, un deltaplano, una scia, un'emote, un brano per lobby, una schermata di caricamento, un'emoticon, uno spray e uno stendardo.

Già svelati i due costumi, ovvero Krisabelle e Bananita Polare. Per quest'ultimo bisognerà attendere il disgelo della confezione.

Ma le sorprese del Sergente Bruma non sono finite qui: ogni giorno sarà disponibile un nuovo incarico Mezz'inverno. Oltre agli utili punti esperienza per sbloccare gli oggetti del Pass Battaglia, gli incarichi garantiscono anche ricompense. Portandone a termine sette, si ottiene il deltaplano Tavola Commando di Neve. Con dieci, invece, il dorso decorativo Congelama.

Spider-Man e MJ da No Way Home

La ricompensa più ambita del Pass Battaglia della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3 è senza dubbio il costume di Spider-Man. Ma ecco che in occasione dell'uscita in sala di Spider-Man: No Way Home si affacciano dal bus del free-to-play di Epic Games due amati volti dell'universo cinematografico Marvel.

I costumi di Spider-Man (con relativi stili) e di MJ, con i volti di Tom Holland e Zendaya rispettivamente, fanno capolino nel negozio digitale di Fortnite alle 01:00 del 17 dicembre.

Il tessiragnatele è anche un nuovo personaggio giocabile di Marvel's Avengers, e i due inediti costumi che sfoggia in No Way Home sono gratuiti in Marvel's Spider-Man Remastered per PlayStation 5.