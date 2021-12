Spider-Man: No Way Home ha finalmente fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane (con due giorni d'anticipo rispetto al mercato statunitense). Come prevedibile, visti gli spettacolari trailer e – purtroppo – qualche leak, le sale sono state prese d'assalto dai fan Marvel: tutti vogliono sapere cosa succede quando a New York si presentano i più temibili nemici di Spidey.

Dalle clip diffuse da Sony, Marvel e Disney, si apprende che – dopo un incantesimo lanciato da Doctor Strange non andato come previsto, anche a causa delle incessanti richieste di Peter – sulla Big Apple si spalancano le porte del multiverso. Sono in cerca di vendetta Doctor Octopus, Electro, Sandman, Lizard e Goblin, villain già visti nei precedenti cinecomic sull'arrampicamuri e che ora sono ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe.

Già questo dovrebbe bastare a rendere spettacolare una pellicola su Spider-Man, ma – senza fare alcuno spoiler – c'è tanto altro da scoprire. Le sorprese non mancano, c'è da restare a bocca aperta dall'inizio alla fine del film, scene post-credit comprese (che, vi sveliamo, sono due).

Spider-Man: No Way Home su Disney+?

Detto ciò (ma ci sarebbe tanto, ma tanto, ma tanto da aggiungere), sorge spontanea una domanda. Spider-Man: No Way Home entrerà mai a far parte del catalogo di Disney+? E se sì, quando?

Purtroppo al momento non è possibile sbilanciarsi, anche perché tutto tace in casa Sony e Disney. Alla fine, è la solita questione dei diritti.

A differenza degli altri capitoli del MCU, come gli ultimi Eterni, Shang-Chi e Black Widow, le pellicole di Spider-Man con Tom Holland sono divise proprio tra le due major sopracitate.

La casa di Topolino non può seguire il solito programma, che potrebbe subire ulteriori rallentamenti a causa dell'accordo tra Sony e STARZ. Volendo essere ottimisti, No Way Home potrebbe arrivare su Disney+ circa due mesi dopo il debutto in sala, proprio come Gli Eterni (3/5 novembre 2021 al cinema – 12 gennaio 2022 su Disney+), ma sarebbe meglio considerare una finestra temporale di tre-quattro mesi.

Marvel Studios' #Eternals arriva dal 12 Gennaio in streaming in esclusiva su #DisneyPlus ✨ pic.twitter.com/TN7KAUzUgP — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) December 10, 2021

Nel 2022, e anche su questo non c'è certezza, Disney+ dovrebbe accogliere anche gli altri due cinecomic inseriti nel Marvel Cinematic Universe, ovvero Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Passando dai cinema al salotto di casa, si ricorda che dicembre è il mese di Spidey anche in ambito videoludico. L'eroe è infatti un personaggio giocabile in Fortnite Capitolo 3 – Stagione 1 e Marvel's Avengers, e i costumi di No Way Home sono disponibili gratuitamente nell'armadietto di Marvel's Spider-Man Remastered per PlayStation 5.