Tra i punti di forza di Marvel's Avengers, in ordine cronologico l'ultima avventura videoludica ambientata nel mondo della Casa delle Idee, c'è senza dubbio il roster di personaggi. Certo, diversi volti noti mancano all'appello, ma inserirli tutti sarebbe una missione quasi impossibile. L'ultima acclamata new entry, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5, è il tessiragnatele più famoso al mondo. Parliamo ovviamente di Spider-Man.

Disponibile gratuitamente a partire dal 30 novembre, Spidey ha certamente convinto molti player a tornare sul non fortunatissimo titolo di Square Enix. L'amato alter-ego di Peter Parker porta con sé l'evento “Spider-Man: Da un grande potere…”, traducibile nell'ennesimo scontro con l'esercito di sintoidi dell'AIM e, soprattutto, in un nuovo stile di gioco basato su agilità, sensi di ragno e… ragnatele!

Il confronto

Parlando di Spider-Man e videogiochi, è inevitabile il confronto tra le versioni del supereroe proposte da Insomniac (nel 2018, con Marvel's Spider-Man) e, appunto, Square Enix. A tal proposito, risulta molto utile il video pubblicato da ElAnalistaDeBits, che punta la lente di ingrandimento proprio sui due Spidey.

Come è normale che sia, i due team di sviluppo hanno optato per scelte stilistiche diverse. Sia per il costume tradizionale che per i tanti altri a disposizione, l'immagine di Spider-Man è stata rispettata, pur essendo evidenti quei tocchi di originalità che non guastano mai. Il giudizio, in tal senso, dipende dai gusti di chi ha il DualShock tra le mani.

Lo stesso discorso non vale invece per le animazioni. Da premiare è il lavoro svolto da Insomniac, in Marvel's Avengers l'amichevole Spider-Man di quartiere appare infatti decisamente più ingessato sia quando interagisce con l'ambiente circostante sia negli scontri corpo a corpo.

In conclusione va detto che il confronto è valido, ma fino a un certo punto. Non bisogna infatti dimenticare che il premiato titolo di Insomniac è incentrato unicamente su Spidey e che gli sforzi in fase di sviluppo sono andati tutti in suo favore. Per ovvie ragioni lo stesso non si può dire di Marvel's Avengers, che conta molti più personaggi a cui dedicare attenzione.