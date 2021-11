Marvel's Avengers: svelati tutti i costumi di Spider-Man

Ormai è ufficiale, Spider-Man è pronto a fare il suo debutto nell'universo poligonale di Marvel's Avengers. Almeno sulle console targate Sony – quindi PlayStation 4 e PlayStation 5 -, che accoglieranno l'arrampicamuri a partire dal prossimo 30 novembre.

Con poche settimane a separarci dal lancio del DLC esclusivo e dopo aver pubblicato il trailer ufficiale, gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno deciso di mostrare a tutti i fan quali saranno i costumi a disposizione del supereroe, da sfoggiare nel corso delle missioni al fianco dei Vendicatori.

Lo hanno fatto con il tweet visibile poco più in basso, confermando di aver collaborato a stretto contatto con Marvel Games per attingere al “guardaroba” del ragnetto e selezionare alcuni dei suoi outfit più iconici.

With almost 60 years of Spider-Man history, picking out his outfits for Marvel’s Avengers took lots of thought and planning. We chose looks that should satisfy Spidey fans, both new and old. Click that beautiful link below to see some of them!

🕸️ Read – https://t.co/8y5ZqA25xY pic.twitter.com/mY9fape7Jp

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 12, 2021