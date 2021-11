Marvel's Avengers: Spider-Man si mostra nel trailer del DLC per PS5 e PS4

Dopo una lunga attesa, Spider-Man è in dirittura d'arrivo in Marvel's Avengers, almeno per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del GaaS supereroistico.

Ad annunciarlo sono stati gli sviluppatori di Crystal Dynamics e il publisher Square Enix solo alcuni giorni fa, ed oggi possiamo finalmente goderci il trailer dedicato al nostro arrampicamuri di quartiere preferito. Trailer visibile in testata di articolo, e che è stato condiviso in esclusiva su YouTube dalla redazione americana di IGN.

Il DLC di Marvels' Avengers dedicato all'alter-ego di Peter Parker porta il nome di Spider-Man: With Great Power Hero, vera e propria avventura aggiuntiva che sarà disponibile insieme alla patch 2.2 a partire dal 30 novembre di quest'anno.

Nel video possiamo vedere Spider-Man unirsi all'Iniziativa Avengers per fronteggiare la minaccia rappresentata dagli esseri meccanici dell'AIM, per una missione che si prospetta realmente impegnativa per l'Uomo Ragno e i Vendicatori.

Vi ricordiamo ancora una volta che il lancio dell'espansione di Marvel's Avengers con Spider-Man è prevista per il 30 novembre come bonus gratis per gli acquirenti del titolo su console PlayStation. Lo stesso giorno debutterà la patch 2.2 – questa anche per PC e console Xbox – con il Raid Discordant Sound incentrato sulla battaglia a Klaw, una nuova modalità Spedizioni, l'aumento a 175 del livello massimo e una profonda revisione del sistema deputato a gestire progressione e looting.