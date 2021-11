Marvel's Avengers su PS4 e PS5 accoglie Spider-Man: data di lancio e dettagli

Il nostro arrampicamuri di quartiere preferito si prepara al debutto in Marvel's Avengers, come esclusiva per le console Sony.

