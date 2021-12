Spider-Man è ultimamente sulla bocca di tutti, nel bene e nel male. Dal 15 dicembre 2021 sarà proiettato nella sale italiane No Way Home, terzo capitolo del MCU sul Peter Parker di Tom Holland, e per celebrare l'evento è stato annunciato un aggiornamento di Marvel's Spider-Man.

Come accaduto al tempo di Far From Home, Insomniac ha ben pensato di regalare due nuovi costumi allo Spidey che volteggia unicamente su console PlayStation. Una graditissima sorpresa che tuttavia non è riservata a tutti coloro che sono in possesso del titolo in questione.

Le skin saranno disponibili dal 10 dicembre 2021 unicamente in Marvel's Spider-Man Remastered, ovvero la versione “potenziata” per PlayStation 5 inclusa in Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Sì, i milioni di player che giocano su PlayStation 4 sono stati tagliati fuori e la pioggia di critiche non si è fatta attendere.

Travolto dalla polemica, il team di sviluppo ha deciso di metterci la faccia e spiegare la decisione:

Dalla sua uscita nel 2018 ad oggi, abbiamo aggiornato Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 19 volte, aggiungendo più costumi e feature di quanto inizialmente previsto. Ogni patch è stata via via più complessa, soprattutto per preservare le prestazioni di streaming del'HDD della console.

Problemi di prestazioni che, per fortuna, non riguardano anche l'ultima arrivata di casa Sony:

Per garantire prestazioni ottimali su PlayStation 4, abbiamo preso la difficile decisione di rilasciare questi due nuovi costumi solo per Marvel's Spider-Man Remastered. Invece, su PlayStation 5 il nostro engine ci permette di aggiornare il gioco senza compromettere l'esperienza dei giocatori.

Dunque, doccia gelata per chiunque sperava in un cambio di rotta da parte di Insomniac: non sarà possibile respirare l'aria di No Way Home in Marvel's Spider-Man su PS4.

Ci sono però modi per rendere il boccone meno amaro. Il tessiragnatele è tra i protagonisti di Fortnite Capitolo 3 – Stagione 1 ed è la new entry di Marvel's Avengers, dove può lottare al fianco di altri amati personaggi come Iron Man, Thor e Vedova Nera.