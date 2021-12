L'universo cinematografico Marvel a breve accoglierà il terzo capitolo della saga di Spider-Man. No Way Home debutterà nelle sale italiane il 15 dicembre, due giorni prima rispetto al mercato statunitense, e per l'occasione ci sarà un aggiornamento dell'acclamata esclusiva PlayStation.

Con un post pubblicato sui principali social network, Insomniac Games ha annunciato che a partire dal 10 dicembre in Marvel's Spider-Man Remastered per PlayStation 5 saranno disponibili due nuovi costumi ispirati proprio a quelli che Peter Parker sfoggerà in No Way Home.

Two new suits inspired by #SpiderManNoWayHome—exclusively in movie theaters Dec. 17th—are coming Dec. 10th to Marvel’s Spider-Man Remastered, only available on PlayStation 5 as part of Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition! More info: https://t.co/oLJQqysmBp pic.twitter.com/YRK2cHSbNZ — Insomniac Games (@insomniacgames) December 6, 2021

I nuovi costumi di Spider-Man

Si tratta del costume Black & Gold, che dai trailer sembra sia in qualche modo collegato ai poteri mistici di Doctor Strange, e di quello più simile al tradizionale rosso e blu, ma con inediti particolari in Oro. Per aggiungerli al proprio armadietto basterà scaricare l'aggiornamento del videogioco, che sarà distribuito – ricordiamo – il 10 dicembre.

Purtroppo questa è una notizia che lascerà l'amaro in bocca a molti fan del tessiragnatele. Salvo ripensamenti del team di sviluppo, non sarà possibile indossare i costumi ispirati a No Way Home in Marvel's Spider-Man per PlayStation 4. Si tratta infatti di una esclusiva della versione Remastered per la console di ultima generazione di Sony inclusa in Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (79,99 euro in Italia).

Restando nell'ambito dell'industria videoludica, questo è un periodo d'oro per Spidey e lo si vede volteggiare un po' ovunque. L'eroe Marvel è infatti tra le ricompense della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3 ed è entrato nel roster dei personaggi giocabili in Marvel's Avengers di Square Enix.