Questo dicembre sarà ricordato come il mese di Spider-Man. In vista del debutto di Spider-Man: No Way Home, l'attesissimo cinecomic nelle sale italiane dal 15 dicembre, il supereroe Marvel è stato introdotto non solo in Marvel's Avengers (come da programma), ma a sorpresa anche in Fortnite. E ancora, Insomniac ha confermato che due nuovi costumi della pellicola prima citata saranno utilizzabili anche in Marvel's Spider-Man Remastered, quindi la versione per PlayStation 5.

Le novità a tema Spidey sono finite qui? In un certo senso, no.

Nel corso di un'intervista con Extraordinerd, Tom Holland – il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe – si è lasciato sfuggire un particolare su No Way Home. Il giovane attore, tra una ripresa e l'altra, ha potuto giocare al premiato titolo di Insomniac lanciato nel 2018 in esclusiva su PlayStation 4 e ne è rimasto molto colpito. Il gioco ha lasciato così tanto il segno da convincere la produzione a prendere ispirazione dall'ultima versione ludica del tessiragnatele.

Holland ha confermato che in No Way Home il suo Spider-Man “eseguirà” una mossa presa in prestito da Marvel's Spider-Man. Sarà poi da capire quale.

Credo che il gioco sia fantastico, è molto divertente. Dondolare per la città è spettacolare. E c'è questa mossa che Spider-Man effettua nel gioco, l'abbiamo presa e ci sarà anche nel film. È davvero cool.

E di mosse spettacolari in Marvel's Spider-Man ce ne sono davvero tante. Il sistema di combattimento punta molto sulla spettacolarità, che si sposa perfettamente con un supereroe che fa dell'agilità uno dei suoi principali punti di forza. Schivata grazie ai sensi di ragno, qualche colpo in mischia e gran finale con la finisher in slow motion. Spettacolo assicurato.