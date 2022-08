Fortnite x Dragon Ball Super: guida alle sfide Riscaldamento e alle ricompense gratis

Come largamente anticipato dagli sviluppatori di Epic Games, in Fortnite ha finalmente avuto inizio il tanto atteso evento speciale in collaborazione con Dragon Ball Super.

L’opera di Akira Toryama sta infatti colorando da alcune ore la Battle Royale per eccellenza e la sua grande isola di gioco; non solo con tante skin a tema – da acquistare nello shop in game – e oggetti cosmetici ispirati ai Saiyan, ma anche con tutta una serie di sfide che prendono il nome di Riscaldamento, utili a sbloccare la prima Sfera del Drago e varie ricompense gratuite.

Più sotto, se anche voi siete appassionati di Fortnite, potete quindi consultare una pratica guida che vi faciliterà il completamento delle sfide in questione, grazie a qualche utile consiglio.

Completa incarichi di Riscaldamento (0/3) – Ricompensa: Sfera del Drago con 1 stella

Per sbloccare gratuitamente il deltaplano del Drago Shenron in Fortnite Capitolo 3, dovremo completare almeno tre delle sfide elencate più in basso, per entrare in possesso di una delle sette Sfere del Drago.

Apri capsule della Capsule Corp (0/2) – Ricompensa: 3.000 punti del pass di Dragon Ball

Con l’evento di Dragon Ball Super, sulla mappa di gioco sono anche apparse delle capsule della Capsule Corporation di Bulma. Basta interagire con le capsule indicate sulla mini mappa come forzieri per trovare l’Onda Energetica e la Nuvola Speedy, ovvero i gadget mitici dell’evento. Apriamo due di questi contenitori, anche in partite diverse, per completare la sfida.

Raccogli la Nuvola d’Oro o l’Onda Energetica in partite diverse (0/5) – Ricompensa: 4.000 punti del pass di Dragon Ball

Per completare questo incarico occorre raccogliere uno dei due oggetti di Fortnite x Dragon Ball Super, ovvero la Kamehameha o la Nuvola d’Oro, in cinque diverse partite. Possiamo mettere le mani su questi oggetti acquistandoli direttamente da Bulma, interagendo con una capsula, spendendo i lingotti presso un distributore oppure rubandoli ad un avversario dopo averlo eliminato.

Visita un’area di addestramento conosciuta (0/1) – Ricompensa: 3.000 punti del pass di Dragon Ball

La Kame House, ovvero la casa del Genio delle Tartarughe, è presente su un piccolo isolotto tra le isole ad est di Santuario. Non dobbiamo fare altro che atterrarci vicino per completare la sfida in questione.

Acquista un oggetto da un distributore automatico di Dragon Ball (0/1) – Ricompensa: 2.000 punti del pass di Dragon Ball

Per completare questa missione andiamo a comprare la Nuvola Speedy o l’Onda Energetica presso uno dei tre distributori posizionati in altrettante aree della mappa. Possiamo trovarli, in particolare, ad ovest di Crocevia Conici, a nord-ovest di Bobine Brulle e a sud di Tana Strana.

Distruggi oggetti con una onda Energetica (0/100) – Ricompensa: 5.000 punti del pass di Dragon Ball

In questo caso, per la sfida di Fortnite x Dragon Ball Super, dobbiamo utilizzare l’Onda Energetica per distruggere qualsiasi elemento dello scenario. Il metodo più rapido per completare la sfida – accumulabile comunque in più match – è quello di concentrarsi sugli edifici, all’interno dei quali vi sono spesso numerosi oggetti di piccole dimensioni.

Distanza percorsa su una Nuvola d’Oro (0/1.500) – Ricompensa: 5.000 punti del pass di Dragon Ball

Sfida molto semplice, in quanto è necessario utilizzare la Nuvola Speedy fino a coprire una distanza complessiva di 1.500 metri. Il metodo più veloce per completare l’incarico è quello di atterrare alla Kame House, acquistare la Nuvola Speedy da Bulma e volare verso il bordo della mappa.

Guarda Dragon Ball Super nel Festival degli episodi di Dragon Ball Super (0/1) – Ricompensa: 2.000 punti del pass di Dragon Ball

Per completare questa sfida elementare, basta raggiungere l’isola di Fortnite sulla quale guardare gli episodi di Dragon Ball Super gratis, selezionati dai ragazzi di Epic Games per la loro ampissima community di appassionati.