Fortnite x Star Wars: come completare tutte le sfide di Guerre Stellari

Anche per questo 2022, il 4 maggio è arrivato puntuale, pronto a farci festeggiare in occasione dell’immancabile Star Wars Day. Un giorno importantissimo per i cultori della Forza, e che trova spazio anche sui campi di battaglia virtuali di Fortnite.

Ad accompagnare il debutto dell’ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, troviamo infatti tutta una serie di nuove sfide a tema Guerre Stellari che, dopo quelle di Spider-Man e per un periodo di tempo limitato, permetteranno ai giocatori della Battaglia Reale di accaparrarsi una ricompensa del tutto gratis.

Returning to Fortnite from a galaxy far, far away… Lightsabers are back! Hop in now to use the Lightsaber item, complete limited time quests, and more! Access more: https://t.co/WEl1rwsefc pic.twitter.com/GtKS2ikoAw — Fortnite (@FortniteGame) May 3, 2022

Le sfide e resteranno attive per le prossime due settimane e basterà completare cinque incarichi qualsiasi di quelli elencati poco più sotto per sbloccare un’icona stendardo gratuita.

Fortnite: guida alle sfide dell’evento di Star Wars

Vediamo allora insieme quali sono le sfide di Star Wars di maggio 2022, e qualche consiglio per velocizzarne il completamento per ottenere la ricompensa a tema Guerre Stellari.

Atterra in un checkpoint degli Assaltatori e piazzati fra i migliori 25 (0/1) – Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Al momento esistono tre diversi checkpoint degli Assaltatori: uno è a metà strada tra Campo delle Coccole e Boschetto Bisunto, uno si trova a sud-est de I Jones, e l’ultimo è tra Stretto Sonnolento e Condotti Confusi. Non importa in quale dei tre punti della mappa decidiate di atterrare, l’importante sarà classificarvi tra i primi 25. Potete anche nascondervi pazientemente tra i cespugli ed evitare i nemici, così da facilitare il vostro piazzamento.

Completa una taglia da un Assaltatore (0/1) – Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Raggiungete uno dei tre checkpoint degli Assaltatori citati in precedenza, e parlate con lo Stormtrooper per accettare una taglia, da completare per ottenere la ricompensa.

Para i colpi con una spada laser (0/10) – Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

L’ evento a tempo di Star Wars segna anche il ritorno delle Spade Laser, disseminate in giro per la grande mappa di Fortnite. Oltre ad attaccare, le armi Jedi possono deflettere i colpi grazie alla posizione difensiva. Per completare questa sfida dovete posizionarvi di fronte ad un giocatore nemico o ad un soldato dell’Ordine Immaginario e farvi sparare mentre siete in guardia con la spada.

Infliggi danni agli avversari entro 30 metri usando un fucile blaster E-11 (0/1.000) – Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

È possibile acquistare l’arma esclusiva dell’evento a tempo limitato presso uno dei tre Stormtrooper che gli sviluppatori Epic Games ha aggiunto alla mappa come NPC. Il fucile blaster E-11, dal costo di 50 lingotti d’oro, vi permetterà così di velocizzare sensibilmente il completamento dell’incarico, sparando sempre entro i 30 metri.

Guida un veicolo da Circuito Chonker o Deposito Truciolandia a un checkpoint degli assaltatori (0/1) – Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Ora dovete salire a bordo di un veicolo in uno dei due punti indicati nella descrizione dell’incarico e poi raggiungere il checkpoint degli Assaltatori più vicino. Per facilitarvi, cercate di salire su un mezzo a Deposito Truciolandia e spostarvi al checkpoint tra Stretto Sonnolento e Condotti Confusi.

Sopravvivi alle fasi della Tempesta mentre porti una Spada Laser (0/5) – Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Quest’ultima sfida di Fortnite x Star Wars coinvolge di nuovo le spade laser. Mentre una si trova nel vostro zaino, dovete attendere che si chiudano diversi cerchi della tempesta. Per velocizzare la sfida, potete conservare la spada laser in una tenda, per poi portarla con voi in ogni singola partita e sfruttare la chiusura dei primi due o tre cerchi.