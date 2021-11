Forza Horizon 5 campione di accessibilità: giocabile dagli ipovedenti

Che sia un titolo di altissima qualità ormai è chiaro (recensione positive fioccano ovunque), ma che Forza Horizon 5 possa essere giocato anche dagli ipovedenti è un ulteriore punto a favore del capolavoro firmato Playground Games.

Steve Taylor, videogiocatore ipovedente che si occupa proprio dell'accessibilità nel mondo del gaming, ha espresso un parere molto positivo per Forza Horizon 5.

“Forza Horizon 5 – spiega Taylor – è il primo gioco di corse dove ho potuto realizzare il sogno di guidare a 200 miglia orarie, come non ho mai potuto fare nella realtà. È il capitolo più accessibile del franchise Forza Horizon e dei giochi Xbox in generale”.

#ForzaHorizon5 is the first driving game where I could fulfil the fantasy of driving at 200mph that I could never do in real life.

It's the most accessible game in the @ForzaHorizon franchise and @Xbox's most accessible game to date.

Full review https://t.co/er5ZPngS9O pic.twitter.com/rmHh8LTV9q

— Steve Saylor (@stevesaylor) November 4, 2021