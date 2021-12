GameStop: le offerte del Calendario dell'Avvento del 5 dicembre

GameStop ha aggiornato le offerte relative all'iniziativa del Calendario dell'Avvento che, fino al 24 dicembre, includerà promozioni su giochi e accessori per ogni piattaforma.

Per la giornata di oggi, 5 dicembre, vera protagonista è senza dubbio Ubisoft con Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Watch Dogs Legion tra i titoli in offerta. Scopriamo quindi insieme tutte le promozioni del giorno.

GameStop Calendario dell'Avvento 2021 – le offerte del 5 dicembre

Far Cry 6 – Yara Edition Esclusiva Gamestop – PlayStation 5 – 44.98 euro

– Yara Edition Esclusiva Gamestop – PlayStation 5 – 44.98 euro Far Cry 6 – Yara Edition Esclusiva GameStop – PlayStation 4 – 44.98 euro

– Yara Edition Esclusiva GameStop – PlayStation 4 – 44.98 euro Far Cry 6 – Yara Edition – Xbox One/Xbox Series X/S – 44.98 euro

– Yara Edition – Xbox One/Xbox Series X/S – 44.98 euro Far Cry 6 – Standard Edition – Xbox One/Xbox Series X/S – 44.98 euro

– Standard Edition – Xbox One/Xbox Series X/S – 44.98 euro Far Cry 6 – Standard Edition – PlayStation 5 – 44.98 euro

– Standard Edition – PlayStation 5 – 44.98 euro Riders Republic – PlayStation 4 – 39.98 euro

– PlayStation 4 – 39.98 euro Riders Republic – PlayStation 5 – 39.98 euro

– PlayStation 5 – 39.98 euro Riders Republic – Xbox One/Xbox Series X/S – 39.98 euro

– Xbox One/Xbox Series X/S – 39.98 euro Assassin's Creed Valhalla – PlayStation 5 – 29.98 euro

– PlayStation 5 – 29.98 euro Assassin's Creed Valhalla – Xbox One/Xbox Series X/S – 29.98 euro

– Xbox One/Xbox Series X/S – 29.98 euro Assassin's Creed Valhalla – PlayStation 4 – 29.98 euro

– PlayStation 4 – 29.98 euro Assassin's Creed Valhalla – Drakkar Edition Esclusiva GameStop – PlayStation 5 – 29.98 euro

– Drakkar Edition Esclusiva GameStop – PlayStation 5 – 29.98 euro Watch Dogs Legion – Resistance Edition Esclusiva GameStop – PlayStation 4 – 24.98 euro

– Resistance Edition Esclusiva GameStop – PlayStation 4 – 24.98 euro Watch Dogs Legion – Resistance Edition Esclusiva GameStop – PlayStation 5 – 24.98 euro

– Resistance Edition Esclusiva GameStop – PlayStation 5 – 24.98 euro Watch Dogs Legion – Resistance Edition Esclusiva GameStop – Xbox One/Xbox Series X/S – 24.98 euro

– Resistance Edition Esclusiva GameStop – Xbox One/Xbox Series X/S – 24.98 euro Watch Dogs Legion – PlayStation 5 – 24.98 euro

Le promozioni del giorno, disponibili a questo indirizzo, includono anche diversi controller compatibili per PlayStation 4. Inoltre, sono ancora attive le offerte della giornata di ieri, con The Last of Us 2 a 14.98 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 29.98 euro per PS4 e 34.98 per PS5, Ratchet & Clank Rift Apart a 49.98 euro e Gran Turismo Sport a 9.98 euro.

Tutte le offerte sono valide sia online che presso i punti di vendita della nota catena.