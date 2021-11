Far Cry 6, un aggiornamento risolve il bug della morte in loop

Il bug della morte in loop in Far Cry 6 risolto con una nuova patch. In pratica, può accadere che il sistema di salvataggio automatico (manca il salvataggio manuale) salvi proprio al momento della morte del protagonista, lasciando quindi il giocatore in un loop di morte infinito e dal quale è impossibile uscire.

Inizialmente, Ubisoft aveva suggerito una soluzione temporanea: avere un altro giocatore che si unisce in una sessione cooperativa per aiutare il giocatore “incastrato” a sfuggire dal loop. Ma ora c'è finalmente una soluzione definitiva con l'aggiornamento 2.

L'update è disponibile oggi per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S di Far Cry 6, mentre le versioni PC, Stadia e Luna riceveranno l'aggiornamento “il prima possibile”.

Le note sulla patch

Risolto il problema che può causare una morte in loop in seguito ad un salvataggio automatico mentre il giocatore sta morendo.

Risolto un problema che, raramente, può causare la caduta di un giocatore nel mondo fino al riavvio del gioco, dopo aver fatto schiantare un aereo al suolo durante una sessione cooperativa.

Reattività di gioco migliorata dopo lunghe sessioni di cooperativa.

Sono state aggiunte nuove sfide giornaliere e settimanali.

Nuova operazione speciale: Los Tres Santos [a partire dal 9 novembre].

Miglioramento generale delle prestazioni.

La sequenza dei titoli ora può essere saltata come altri filmati.

L'icona del menu Co-Op ora mostra un “!” quando la modalità cooperativa diventa disponibile per i giocatori.

Lo sfondo del banco di lavoro è stato aggiornato per renderlo meno fastidioso.

Aggiornata la modalità Colorblind per risolvere diversi problemi per i giocatori con deuteranopia, ad esempio, non avere testo bianco su sfondo giallo.

Questo aggiornamento rimuove anche la missione Dani & Danny vs Everybody poiché è stata rilasciata accidentalmente troppo presto.

Ubisoft ha fatto sapere che ci sono molti altri aggiornamenti in programma per Far Cry 6 per risolvere il tearing o l'IA.