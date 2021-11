Far Cry 6 Limited e Gold Edition ad un super prezzo su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2021 su Amazon è appena iniziato, ma sta già tentando a più riprese gli appassionati di videogiochi. E lo sta facendo ovviamente a colpi di offerte, come quella di oggi che vede Far Cry 6 in Limited e Gold Edition in super sconto sui listini virtuali del colosso dell'eCommerce.

L'action-shooter a mondo aperto di casa Ubisoft trascina fan vecchi e nuovi sull'isola caraibica di Yara, vero e proprio paradiso tropicale che pare rimasto congelato nel tempo. Il territorio è infatti governato da Antón Castillo – interpretato dall'attore Giancarlo Esposito, già apprezzato nelle serie TV Breaking Bad e Better Call Soul -, dittatore sanguinario e senza scrupoli.

Come dicevamo, oggi 19 novembre Far Cry 6 può essere vostro grazie alle offerte per il Black Friday anticipato di Amazon in due diverse versioni. La prima è la Limited Edition, che include oltre al gioco un pacchetto che comprende la “divisa spedizione nella giungla”, l'arma “SBS” e il ciondolo arma “Bussola”. C0'è pure un bonus che prevede l'accesso al pacchetto Libertad, che include la “divisa Libertad” e “Discos Locos”, un'arma che lancia CD. Il prezzo è di 49,98 euro, contro i 71,16 euro richiesti in precedenza.

Sempre in promozione, è disponibile anche la più lussuosa Gold Edition di Far Cry 6. In questo caso, nella confezione troviamo tutti i contenuti della Limited Edition con l'aggiunta del Season Pass, il tutto a soli 68,98 euro, invece dei 101,66 di listino.

Insomma, il risparmio è evidente, per una promozione che vi permette di aggiungere alla vostra collezione una delle più recenti uscite dell'universo videoludico.