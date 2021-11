Far Cry 6 Limited Edition in promozione IMPERDIBILE

Se sei alla ricerca di un nuovo titolo per le tue console ho un'ottima notizia ossia che Far Cry 6 in Limited Edition è in promozione su Amazon. Con un piccolo ribasso hai l'occasione di acquistarlo per la piattaforma che preferisci aggiungendo alla tua libreria un gioco che non può affatto mancare. Non ti rimane che approfittare di questa promozione eccezionale dal momento che le spedizioni sono finanche gratuite e veloci. Infatti se possiedi un abbonamento Prime ricevi la tua copia in appena uno o due giorni per iniziare l'avventura fin da subito.

Cosa stai aspettando?

Far Cry 6 Limited Edition: tutte le versioni disponibili

Tra i giochi più amati non può mancare lui, Far Cry 6. Da quando è stato lanciato sul mercato ha ammaliato molti giocatori e a quanto pare anche tu sei tentato di provarlo. Se invece ti trovi qui per caso e non ne hai mai sentito parlare (ma dubito), ti riporto un piccolo incipit della trama che almeno ti fa capire un po' di cose!

La tua missione può essere riassunta in questa piccola frase ossia: “Calati nella cruda esperienza di una guerriglia moderna, e libera Yara eliminando un dittatore e suo figlio.”.

Cosa ti aspetta? Un titolo d'azione-avventura che racchiude al suo interno la cura magistrale di Ubisoft e che davvero ti metterà alla prova più di una volta. In più, in questa Limited Edition che trovi solo su Amazon hai accesso anche al pacchetto “Spedizione nella Giungla” con tanto di divisa, l'esclusiva arma SBS e un ciondolo arma imperdibile.

Acquista subito Far Cry 6 scegliendo la versione per: