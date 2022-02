Far Cry 6: il terzo DLC ha una data di uscita, arriva Joseph Seed!

Dopo l'avventura gratuita con protagonista Rambo, le sorprese per i giocatori di Far Cry 6 non sono ancora finite.

Gli sviluppatori di Ubisoft Toronto, nel rispetto della tabella di marcia post lancio, hanno infatti annunciato la data di uscita di Joseph: Collasso, il terzo e ultimo DLC collegato al Season Pass del loro kolossal FPS a mondo aperto, tutto dedicato ai villain più celebri del franchise sparacchino.

Nella sfida finale che attende tutti i fan del sesto episodio di Far Cry potremo vestire i panni di Joseph Seed, vecchia conoscenza di chi ha avuto modo di giocare a Far Cry 5. In questa sua nuova verste, il “padre” di Hope Country dovrà fare inevitabilmente i conti con il suo oscuro passato e rivivere le tremende malefatte che hanno macchiato di crudeltà e sangue quella che un tempo era una tranquilla e pacifica cittadina del Montana.

Dal punto di vista del gameplay, la nuova espansione di Far Cry 6 si avvicinerà ai tradizionali roguelike – il genere di Metroid Dread, per intenderci – trascinandoci nella mente torturata di Joseph per affrontare orde di suoi ex seguaci, dopo che la sua fede è crollata. L'appuntamento è fissato fra pochissimo, all'8 febbraio 2022 su tutte le piattaforme di riferimento – quindi PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Stadia.

Non solo, grazie al Buddy Pass di Far Cry 6, i possessori del DLC potranno invitare un altro giocatore nel titolo e unirsi in cooperativa alle partite.