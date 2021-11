Metroid Dread inarrestabile: ecco a quanto ammontano le unità vendute

Metroid Dread è uscito l'8 ottobre scorso insieme a Nintendo Switch OLED e la stampa specializzata e il pubblico lo hanno accolto calorosamente fin da subito.

Anche in fatto di vendite, Metroid Dread si è dimostrato un prodotto veramente valido per la Grande N. L'ammontare delle unità vendute ha reso Dread il capitolo più fortunato dell'intera saga.

Metroid Dread: il capitolo più remunerativo dell'intera serie

L'ultimo capitolo di Metroid è divenuto il terzo videogioco più acquistato negli Stati Uniti d'America. La gestione del lancio da parte di Nintendo, infatti, è stata molto efficace. Ciò ha fatto guadagnare a Dread, circa il doppio delle vendite che ha generato Metroid Prime nel 2002.

Parlando recentemente con The Washington Post, il presidente di Nintendo of America, ovvero Doug Bowser si è mostrato entusiasta rispetto alla situazione.

Secondo Bowser, Metroid Dread avrebbe venduto quasi un milione di copie negli Stati Uniti d'America in tutto il mese di ottobre. La cifra, precisando, ammonterebbe a 854 mila unità vendute, sia fisiche che digitali, che i gamer posso acquistare tramite il Nintendo eShop.

Quello che colpisce è che la serie di Metroid sia tornata in auge. Questo successo per un capitolo principale della saga non si riscontrava da molto tempo.

Il titolo esclusivo di Nintendo Switch e Switch OLED ha registrato dati importanti prevalentemente negli USA, anche se in altre parti del mondo ha registrato risultati decisamente solidi.

In Giappone, per esempio, è immediatamente divenuto il quarto in classifica sin dal momento in cui è arrivato sul mercato. In Regno Unito, invece, Dread è diventato il gioco della serie Metroid più venduto di sempre: a solo un mese di distanza dal suo day-one!

Dread, attualmente disponibile su Nintendo Switch, non è risultato esente da difetti. Recentemente, infatti, Nintendo ha diffuso la patch 1.0.2, la quale elimina definitivamente un fastidioso bug che si presentava verso le battute finali dell'avventura di Samus Aran.