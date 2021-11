Nintendo eShop, il gioco più scaricato di ottobre è Metroid Dread

Nintendo ha pubblicato la classifica aggiornata dei giochi più scaricati dall'eShop ad ottobre (dai un'occhiata anche alle offerte di novembre), svelando quali sono i titoli più popolari tra i fan europei nell'ultimo mese. La lista, a dire la verità, è piuttosto prevedibile: sul primo gradino del podio troviamo Metroid Dread che, nonostante alcuni bug iniziali (fra l'altro già prontamente risolti dalla casa di Kyoto), ha saputo conquistare i videogiocatori.

Medaglia d'argento per Mario Party Superstars (ancora non ce l'hai? Acquistalo a prezzo scontato), pubblicato appena una settimana fa ma già popolarissimo, soprattutto per via della sua natura estremamente family-friendly. Terzo posto per FIFA 22 che, nonostante abbia dominato la classifica dei giochi più venduti in Italia per PC e console, non riesce a fare altrettanto sulla piattaforma Nintendo.

Resta invece ben saldo in classifica Animal Crossing: New Horizons, tornato sotto le luci della ribalta grazie al grandissimo aggiornamento gratuito e al nuovo DLC rilasciati nei giorni scorsi. Fra gli altri giochi nella Top 10 spuntano l'intramontabile Mario Kart 8 Deluxe (il gioco di guida più venduto di sempre), Among Us, il cui nuovo update è ormai alle porte e introdurrà un nuovo ruolo, e Super Smash Bros. Ultimate che ha recentemente rilasciato il suo ultimo lottatore, Sora di Kingdom Hearts.

Di seguito, la lista completa dei 15 giochi più venduti nel mese di ottobre sul territorio europeo all'interno del Nintendo eShop (si riferisce perciò soltanto ai titoli digitali e non fisici).