FIFA 22 domina (ancora) la vetta dei giochi più venduti in Italia per PC e console

FIFA 22 è un successone in Italia: nella nuova classifica di vendita pubblicata da IIDEA, il titolo sviluppato da EA Sports alza di nuovo la medaglia d'oro (e quella d'argento) al cielo. La classifica per console, che va dal 18 al 24 ottobre, non ha subito grandi modifiche e la novità è rappresentata da House of Ashes di Bandai Namco, che debutta in settima e ottava posizione. Ecco tutti i titoli in graduatoria:

FIFA 22 (PS4) FIFA 22 (PS5) Grand Theft Auto V (PS4) FIFA 22 (Nintendo Switch) FIFA 22 (Xbox One) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) The Dark Pictures Anthology House of Ashes (PS4) The Dark Pictures Anthology House of Ashes (PS5) Far Cry 6 (PS4) Minecraft Nintendo Switch Edition (Nintendo Switch)

Anche per quanto riguarda la classifica dei giochi più venduti per PC, FIFA 22 acchiappa la prima posizione. Ma, in questo caso, la rosa dei titoli è più variegata, con il ritorno di alcuni capitoli di Resident Evil (precisamente, Resident Evil 2, Resident Evil 4 e Resident Evil Village), mentre altri giochi perdono posizioni, fra cui Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles e Back 4 Blood. Questa la classifica completa per PC:

FIFA 22 Grand Theft Auto V The Dark Pictures Anthology House of Ashes Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles Resident Evil 4 Ultimate HD Edition A Plague Tale Innocence Resident Evil 2 Back 4 Blood Vampyr Resident Evil Village

FIFA 22 è il ventinovesimo capitolo della serie, sviluppato da EA Sports e pubblicato soltanto un mese fa (il 1° ottobre) per tutte le principali console, per PC e su Google Stadia. Come si evince dalle classifiche, che lo vedono al primo posto da ormai diverse settimane, l'accoglienza è stata tutto sommato positiva e sebbene su Nintendo Switch abbia ricevuto recensioni molto basse, la versione per la console portatile della casa di Kyoto si piazza comunque al quarto posto della classifica italiana.