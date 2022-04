PlayStation Plus di maggio 2022: FIFA 22 è gratis su PS4 e PS5!

Mentre PlayStation Plus è destinato a rinnovarsi a giugno con tre nuovi piani di abbonamento, “mamma” Sony continua a stuzzicare i palati degli appassionati. E lo fa con i tradizionali giochi gratuiti mensili per PS4 e PS5, pronti ad arricchire la Instant Game Collection di maggio 2022.

Sì perché, tramite i suoi canali social, il colosso giapponese ha alzato il sipario sui tre videogame che tutti gli abbonati a PlayStation Plus potranno mettere in download senza costi – al netto di quello dell’abbonamento.

PlayStation Plus games for May: ⚽ FIFA 22

⚔️ Tribes of Midgard

🔥Curse of the Dead Gods More details: https://t.co/PVaGVCcmAG pic.twitter.com/z05RePlDEm — PlayStation (@PlayStation) April 27, 2022

Per maggio, in particolare, l’offerta è piuttosto ghiotta, almeno per chi apprezza il calcio virtuale. Non a caso, nella selezione di Sony troviamo nientemeno che FIFA 22, ultima incarnazione del franchise sportivo di Electronic Arts. Sarà disponibile in edizione digitale sia nella versione PlayStation 4 che PlayStation 5.

Al suo fianco, i PlayStation Plus di maggio schierano Tribes of Midgard, titolo d’esordio dello studio canadese Norsfell, un action GDR ispirato alle storie fantastiche dell’età vichinga. Anche lui sia in versione PS4 che PS5. Chiude il trittico l’action in terza persona Curse of the Dead Gods, solo in edizione old-gen ma comunque compatibile con la console di nuova generazione giapponese.

E voi, cosa ne pensate della Instant Game Collection di maggio?