Mario Kart 8 Deluxe da record: è il gioco di guida più venduto di sempre

La corsa a tutta velocità di Mario Kart 8 Deluxe pare non volersi arrestare. Neppure a 4 anni dal debutto ufficiale sul mercato.

Sì perché, il racing game targato Nintendo è il videogioco di guida più venduto della storia. Il dato non è ancora ufficiale, considerando che la “grande N” dovrebbe darne comunicazione nel corso della giornata di oggi pubblicando i dati finanziari dell'ultimo trimestre dell'anno, ma la notizia è ormai data per scontata dagli esperti di settore.

Questo perché già a fine giugno Mario Kart 8 Deluxe aveva toccato l'incredibile traguardo delle 37 milioni di copie vendute, avvicinandosi molto ai 37,38 milioni di Mario Kart Wii, fino ad ora leader della classifica dei racer di maggior successo.

Fonti non ancora confermate parlano di vendite da capogiro, fissate addirittura a 41,86 milioni di copie per l'ultimo episodio della serie, riedizione per Nintendo Switch del titolo precedentemente apparso sulla sfortunata Wii U. Numeri che sono destinati naturalmente ad aumentare in vista del Black Friday e delle festività natalizie.

The fact that Mario Kart 8 Deluxe will be well past 40 million sold by the end of the this Holiday Period is absolutely insane.

I thought Mario Kart Wii would NEVER be passed but here we are.

— Stealth (@Stealth40k) November 3, 2021