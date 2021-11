Vetro temperato: con questo set la Nintendo Switch OLED è al sicuro

Peroeggere lo schermo della tua Nintendo Switch OLED è essenziale soprattutto perché questa nuova console punta proprio su questa componente. Per metterlo al sicuro non hai bisogno di acquistare un box o altro, ma di fare affidamento su un semplice vetro temperato. Così come esistono per smartphone e tablet, il mercato linha prodotti anche per questa console ed ora hai la possibilità di farne diventare tuoi ben due pezzi a soli 6.99 euro.

La promozione su Amazon è da prendere al volo visto e considerato che ti propone un ottimo prezzo e le spedizioni sono finanche rapide e gratituite in tutta Italia. Se sei abbonato Prime li ricevi in appena uno o due giorni.

Vetro temperato per Nintendo Switch OLED: come montarlo

Se l'applicazione ti spaventa non farti problemi perché applicare questi due set di vetro temperato è estremamente semplice. Ovviamente dovrai utilizzarne solo uno ma se per un caso o l'altro si dovesse rompere, ne hai comunque un secondo pezzo a disposizione.

All'interno della confezione trovi le istruzioni con tutto il necessario per procedere all'applicazione. Ti svelo che è finanche più semplice del previsto dato che questi nuovi esemplari aderiscono da soli e perfettamente alla superficie del display. L'importante è pulirlo bene con l'apposita salvietta che ti viene fornita.

In più non ti crea alcun problema con il touch e a confermare quanto ti sto dicendo ci sono numerose recensioni tutte positive.

Cosa stai aspettando allora? Metti subito in sicurezza la tua Nintendo Switch OLED con questo vetro temperato su Amazon a soli 6.99 euro. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni a casa con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato scegli le spedizioni presso i punti di ritiro e non pagherai neanche un euro in più.