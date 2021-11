Il nuovissimo Mario Party Superstars è già in offerta su Amazon (-10%)

Mario Party Superstars, il divertentissimo party game pubblicato su Nintendo Switch soltanto lo scorso 29 ottobre, è già in offerta al 10% di sconto su Amazon, al prezzo di 54,24 euro. Se cerchi un titolo da giocare in solitaria oppure in compagnia del tuo gruppo di amici o di tutta la famiglia, non aspettare e immergiti nel coloratissimo mondo di Mario & Co.

Ultimo di una lunga serie di party game nata nel lontano 1998 su Nintendo 64, Mario Party Superstars è un vero concentrato di energia, Difficile non lasciarsi trascinare nel vortice del divertimento, che prende vita nella modalità Mario Party – un esilarante gioco da tavolo che si svolge su cinque tabelloni classici tratti dai vecchi Mario Party – e nei 100 minigiochi che sapranno come tenere impegnati i tuoi pomeriggi o le fredde serate invernali. Innaffia piante, pilota macchinine, cimentati in gare o improbabili lifting facciali, lotta per la vittoria nelle modalità tutti contro tutti per quattro giocatori o fai squadra in battaglia 2 contro 2, 1 contro 3 e in imperdibili testa a testa.

Mario Party Superstars supporta il multiplayer online

Tutti quanti sono invitati alla festa: Mario Party Superstars è il titolo perfetto da giocare in famiglia, con il proprio partner o un gruppo di amici, anche se lontani. Grazie al multiplayer online potrai giocare dove vuoi e con chi vuoi, in qualsiasi modalità di gioco. Ti basta una connessione internet e un abbonamento a Nintendo Switch Online. E quando sei stanco, niente paura: tutti i tuoi progressi vengono salvati alla fine di ogni turno. In questo modo, potrai fare una pausa e riprendere più tardi.

A poco più di un mese dalle vacanze natalizie, l'occasione è ghiotta e Mario Party Superstars è un gioco da acchiappare al volo per passare qualche serata in compagnia all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Acquistalo su Amazon a 54,24 euro, risparmiando il 10% rispetto al prezzo di listino. Il titolo è compatibile con tutte le versioni di Nintendo Switch, da quella classica alla Lite, fino alla recentissima OLED.