Animal Crossing: New Horizons, l'update gratuito arriva con un giorno di anticipo: ecco tutte le novità

In anticipo di un giorno, Nintendo ha rilasciato l'ultimo aggiornamento gratuito di Animal Crossing: New Horizons, ricco di tantissime novità. L'update è disponibile per chiunque possieda una copia del gioco (il sistema notificherà automaticamente la presenza dell'aggiornamento). Per il DLC Happy Home Paradise (la prima e ultima espansione a pagamento del titolo) sembra sia necessario attendere fino a domani, 5 novembre, data inizialmente comunicata dalla grande N. In attesa che il download raggiunga il 100%, ecco un piccolo recap di tutte le novità principali che giungeranno sulla nostra isola con il nuovo update 2.0.0.

Bartolo aprirà la sua Piccionaia

Qualcosa di nuovo sta per accadere al museo. Bartolo, il proprietario del caffè più famoso di tutto Animal Crossing, aprirà finalmente la sua Piccionaia nell'ala sinistra dell'edificio, non prima di aver esaudito una richiesta da parte di Blatero. All'interno della nuova location, ridisegnata rispetto ai precedenti titoli, potremo rilassarci sorseggiando un ottimo caffè, da soli o in compagnia di amici e villager (che possono essere richiamati grazie alla funzionalità degli amiibo). E voi, avete mai assaggiato il suo famoso caffè al latte di piccione?

Salpa verso l'orizzonte con la barca di Remo

Vi siete sempre domandati perché il molo della vostra isola fosse così spoglio? Ad animarlo ci pensa Remo, il kappa marinaio che introdurrà una nuova modalità: le isole remote. Qui troverete misteriosi fiori e piante mai visti prima e in stagioni completamente differenti da quella reale. Salite a bordo della barca di Remo e lasciatevi cullare dalle sue strambe serenate. I viaggi verso le isole remote sono limitati a uno al giorno.

Tornano i giroidi (e sono più belli che mai)

Finora soltanto i fossili giacevano nel sottosuolo della nostra isola. Ma con l'aggiornamento finalmente tornano i giroidi, strani manufatti dalle sembianze antropomorfe che suonano e ballano a ritmo di musica. Ogni giroide ha un aspetto unico, che può essere personalizzato nel colore (ma non nella forma). Vai in cerca di frammenti di giroide e sotterrali: come per magia nasceranno dei giroidi completi tutti da collezionare e personalizzare a piacimento.

L'Isola di Fiorilio ospiterà un mercato speciale

Il nuovo aggiornamento ha introdotto una comoda novità: sull'Isola di Fiorilio aprirà una sorta di piazza del mercato in cui ritroveremo tutti i personaggi speciali ed i loro banchetti. In precedenza, infatti, queste bancarelle erano limitate alla piazza del Municipio sulla nostra isola principale e i personaggi speciali capitavano casualmente una volta al giorno. Sull'Isola di Fiorilio, invece, potremo incontrare i visitatori in qualunque momento e acquistare tutti gli oggetti di cui abbiamo bisogno. Fra i volti noti, però, ci sarà anche qualche ritorno e qualche faccia nuova. Alpaca e Merino apriranno un negozio tutto loro in cui poter personalizzare tutti i mobili non modificabili attraverso il fai-da-te; comparirà anche Vanda, una gatta nera sensitiva che una volta al giorno leggerà il nostro futuro nella sua sfera di cristallo. E non dimentichiamoci di Bigodina la parrucchiera, che introdurrà nuove acconciature, non senza un giusto compenso ovviamente.

Dai vita al tuo orto e cucina deliziosi piatti

Ebbene sì: anche in Animal Crossing: New Horizons sarà possibile piantare verdura e preparare ricette. Patate, pomodori, grano e carote: crea un coloratissimo orto e combina i frutti del tuo duro lavoro per preparare succulenti manicaretti. Le ricette potranno essere apprese sotto forma di speciali schemi fai-da-te. Sei pronto a diventare il nuovo Masterchef della tua isola?

Tantissime novità dunque, fra cui nuove funzioni (come le ordinanze e l'allenamento di gruppo) e oggetti inediti. A tutto ciò si aggiungono 16 nuovi personaggi che possono essere scovati cercando fra le isole remote del gioco oppure scansionando la relativa carta amiibo (la serie 5 con tutti i nuovi animaletti è in pre-order su Amazon al prezzo minimo garantito). Per aggiornare Animal Crossing: New Horizons nel caso in cui il download automatico non dovesse presentarsi, è sufficiente premere il tasto + e selezionare Aggiornamento Software.