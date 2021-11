Animal Crossing: New Horizons si aggiorna alla versione 2.0.2: sistemati diversi bug

L'ultimo (e immenso) aggiornamento gratuito di Animal Crossing: New Horizons ha fatto il suo debutto lo scorso 4 novembre insieme al primo DLC del titolo “Happy Home Paradise”. Come ogni nuovo aggiornamento è normale imbattersi in piccoli problemi e bug che, nonostante possano risultare piuttosto antipatici, fortunatamente non hanno inciso gravemente sull'esperienza di gioco. (E tu conoscevi queste 10 novità del nuovo update?). Nintendo si è comunque messa subito all'opera per sistemarli, inizialmente con una patch rilasciata lo scorso venerdì e successivamente con una seconda, pubblicata proprio ieri, che porta così la versione di gioco a 2.0.2. Ecco dunque tutto ciò che è stato sistemato nel recente update.

Bug risolti in Animal Crossing: New Horizons

Durante uno dei tour in barca con Remo, Bartolo poteva sovrapporsi al giocatore ed impedirne il movimento

La canzone cantata da Remo durante la navigazione poteva interrompersi bruscamente, impedendo al gioco di continuare

Selezionando “Come funziona?” quando si avviava una sessione di stretching di gruppo in multiplayer poteva impedire il proseguimento del gioco

Risolto lo scambio di poster fra Dodoardo e Dodobaldo dopo essere stati invitati a Fotopia

Posizionare alcuni mobili sul molo poteva impedire al giocatore di parlare con Remo

L'oggetto Tubo poteva smettere di funzionare dopo aver acquistato un mobile in casa di un abitante

La musica dello stretching di gruppo non veniva trasmessa, a volte, se nelle vicinanze della piazza si trovava uno stereo con della musica

L'attività “Prendi un caffè alla Piccionaia” del programma Miglia Nook+ poteva apparire più volte nella stessa giornata

Bug risolti in Happy Home Paradise

Il software si chiudeva quando il giocatore cercava di condurre Fiorillo alla scuola quando il posizionamento di alcuni mobili incontrava dei requisiti precisi

Utilizzare un amiibo più volte per modificare i membri di una struttura poteva causare la chiusura del software. Il problema compariva anche all'interno delle case vacanza completate

Con il pulsante Y poteva risultare impossibile rimuovere gli animaletti chiamati con amiibo se la funzione era stata utilizzata troppe volte

Durante il lavoro, una foto del portfolio poteva continuare ad essere visualizzata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo dopo aver parlato con un cliente sulla spiaggia a nord

Ordinando un regalo per un altro residente attraverso Gedeone, poteva capitare che venissero spese delle stelline oltre ai Poki

La lettera di rimborso delle miglia per l'acquisto della licenza di decorazione Pro poteva essere ricevuta più volte

I coinquilini di una casa potevano non comparire nell'animazione di completamento se la casa veniva terminata quando uno dei due si trovava in cortile

Il gioco dovrebbe aggiornarsi automaticamente una volta accesa la console. Se ciò non accadesse, è possibile forzare l'update premendo il tasto “+” dopo aver selezionato il titolo nel menu e cliccando su “Aggiornamento Software”. Ricordiamo che il DLC di Animal Crossing: New Horizons può essere acquistato sul Nintendo eShop; in alternativa è disponibile compreso nel prezzo dell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.