Animal Crossing New Horizons: il Black Friday arriva anche nel negozio di Tom Nook

Il Black Friday e le sue tantissime offerte sono alle porte. E Animal Crossing New Horizons, uno dei videogame di maggior successo degli ultimi anni, ha deciso di celebrarlo a modo suo.

Se è vero che nelle ultime ore il coloratissimo life simulator per Nintendo Switch si è espanso con l'aggiornamento 2.0 e con il primo e unico DLC a pagamento – Happy Home Paradise -, allo stesso modo l'ultimo update ha introdotto una novità proprio a tema Venerdì Nero.

Si tratta di un vero e proprio evento che prenderà il via dopo il Giorno delle Primizie – il corrispettivo del Giorno del Ringraziamento nel videogame della “grande N”. Dal 26 novembre al 30 novembre nella Bottega di Tom Nook presente in Animal Crossing New Horizons ci sarà quindi il 30% di sconto su tutti gli articoli in vendita.

Si chiamerà Nook Friday e per ora non è stato confermato ufficialmente da Nintendo, ma alcuni utenti, usando il time travel – vale a dire impostando la data del proprio Nintendo Switch avanti o indietro rispetto al giorno corrente -, si sono ritrovati nel bel mezzo di questo avvenimento.

nook friday sale??? well this is new pic.twitter.com/JBJn2CqqoK — Dalia☕️🍂 (@daliacrossing) November 6, 2021

L'avido procione di Animal Crossing New Horizons ha dunque ceduto al Black Friday, e proverà a ingolosire tutti gli utenti con tante promozioni, esattamente come fanno le principali catene nella vita reale in occasione di questa ricorrenza annuale.

Per quanto riguarda il Black Friday 2021, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre proposte per le migliori offerte da tenere d'occhio, naturalmente tutte a tema videoludico.