Animal Crossing: New Horizons non avrà altri DLC a pagamento dopo Happy Home Paradise

Animal Crossing: New Horizons non avrà altri DLC a pagamento. A confermarlo è la stessa Nintendo, in un comunicato inviato a IGN. Happy Home Paradise, la prima (e a quanto pare l'ultima) espansione a pagamento del gioco cult dell'azienda giapponese è in uscita fra pochissimi giorni, ma sembra che la grande N abbia piani già ben stabiliti per il futuro della serie. Nel comunicato conferma, infatti, che questo sarà anche l'ultimo grande aggiornamento gratuito del titolo, dopodiché i fan dovranno accontentarsi di piccoli cambiamenti e aggiunte.

L'aggiornamento gratuito in arrivo il 5 novembre sarà l'ultimo update sostanzioso che verrà rilasciato gratuitamente. Speriamo che i giocatori continuino ad apprezzare la vita sull'isola in tempo reale e attraverso il cambiamento delle stagioni. Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise introdurrà una nuova esperienza gameplay durante la quale il giocatore entrerà a far parte del team per dare vita all'abitazione dei desideri di ogni cliente. È un update sostanzioso e offrirà un gameplay distinto e differenze. Perciò, crediamo abbia motivo di includere il primo e unico DLC a pagamento per quanto riguarda Animal Crossing: New Horizons.

I fan della serie non hanno appreso con favore la notizia, affermando che – prima o poi – le cose da fare si esauriranno, sebbene il nuovo aggiornamento poterà contenuti in grado di tenerli occupati ancora per diversi mesi. E sarà allora che Animal Crossing necessiterà di nuove aggiunte (o di un'espansione) per continuare a vivere. Il titolo ha venduto oltre 33 milioni di copie sin dal suo debutto nel marzo 2020: complici, forse, anche i diversi lockdown a livello mondiale. Ma tanto è bastato per renderlo uno dei giochi cult per Nintendo Switch. (Ancora non ce l'hai? Acquistalo ad un prezzo scontato su Amazon) Nel prossimo update, il 2.0, arriveranno tutta una serie di interessanti novità che hanno riacceso l'interesse dopo quasi un anno di silenzio.

Il nuovo aggiornamento e Happy Home Paradise

La nostra isola potrà finalmente accogliere Bartolo e il suo caffè (la Piccionaia), i tanto amati giroidi ora rivisti graficamente e il kappa Remo. In più, arriveranno le ordinanze – introdotte nel titolo per Nintendo 3DS –, la possibilità di piantare frutta e verdura e cucinare deliziose ricette. Una volta acquistato il DLC “Happy Home Paradise” (che altri non è che il sequel dello spin-off per Nintendo 3DS “Happy Home Designer”), nuove funzionalità per la propria casa saranno disponibili, come la possibilità di introdurre dei muri di separazione e di appendere lampadari al soffitto. L'espansione, annunciata nell'ultimo direct, porterà un nuovo arcipelago-resort in cui poter dare vita a nuove case e design secondo i desideri dei villager ospiti.