Among Us, con l'update arriva un nuovo ruolo: lo Shapeshifter

Il prossimo aggiornamento di Among Us (che è in arrivo anche su PlayStation e Xbox) è ormai alle porte, ma ecco sbucare un piccolo assaggio di ciò che Innersloth ha in serbo per i suoi giocatori. Si tratta dello Shapeshifter (che può essere tradotto in italiano come “mutaforma”), un nuovissimo ruolo che ha tutte le giuste premesse per stravolgere completamente il gameplay del titolo.

Come ha comunicato Innersloth nel suo blog, lo Shapeshifter sarà un ruolo dedicato esclusivamente all'impostore di ogni partita: come è facile intuire, gli permetterà di cambiare le proprie apparenze per simulare quelle di un altro giocatore (crewmate) ed incastrarlo. Ma attenzione: l'effetto, prima o poi, svanirà. E non lasciare alcuna traccia potrebbe essere più complicato del previsto.

Questo nuovo Impostore è in grado di aprire un menu in cui sono elencati tutti i Crewmate ancora in vita nel gioco e selezionare di chi prendere le sembianze (nome, colore ed eventuali accessori). La trasformazione, però, durerà soltanto per un periodo di tempo limitato, a meno che venga modificato nelle impostazioni della lobby ad inizio gioco. I Crewmate potranno vederti mentre ti trasformi se non troppo distanti, ma attenzione perché ogni trasformazione lascerà dietro di sé delle prove. Durante i meeting, lo Shapeshifter apparirà come sé stesso.

Come affermato dal post, questa modalità sarà modificabile all'interno delle impostazioni della lobby. Si potrà scegliere a quanti impostori assegnare la nuova abilità (nel caso di game con più impostori), la durata e la possibilità (o meno) di lasciare prove post-trasformazione. Si prospetta una bella rivoluzione in casa Among Us.