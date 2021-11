Among Us: l'ultimo aggiornamento introduce classi e abilità

Come già annunciato dagli sviluppatori di InnerSloth, in serata si è tenuta una diretta streaming dedicata alle novità in arrivo in Among Us. Contemporaneamente, e del tutto a sorpresa, è stato pubblicato un nuovo e corposo aggiornamento per il gioco, approdato da poco su console PlayStation e Xbox.

L'update è del tutto gratuito ed è già disponibile su tutte le piattaforme. E, come visibile nel trailer poco più in basso, punta a stravolgere parte delle meccaniche di gameplay di Among Us.

Nell'esperienza multiplayer, infatti, i giocatori possono ora iniziare ad utilizzare le classi, vale a dire dei personaggi con abilità uniche, che da soli possono stravolgere l'andamento di una partita proprio grazie alle loro caratteristiche peculiari.

Lo Scienziato, ad esempio, è equipaggiato con un sensore che gli consente di sapere quali giocatori sono ancora in vita e quali sono morti, così da scoprire se un alleato è stato assassinato anche senza individuarne il cadavere. L'Ingegnere può invece viaggiare nei condotti d'aerazione, mentre il Mutaforma può alterare il proprio aspetto e far credere agli altri di essere uno dei membri dell'equipaggio. I giocatori eliminati, invece, si trasformeranno in Angeli Custodi, che possono utilizzare uno scudo per proteggere gli alleati da un solo attacco da parte degli impostori ed evitargli la morte.

Non solo, grazie all'impegno del team di sviluppo, in Among Us è stato implementato un sistema per personalizzare i ruoli attraverso un apposito menu, assieme ad un negozio virtuale in cui dedicarci all'acquisto di elementi cosmetici tramite microtransazioni.