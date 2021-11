GeForce Now: 8 nuovi giochi in arrivo sulla piattaforma Cloud di Nvidia

GeForce Now sta crescendo, nelle ultime settimane sono state annunciate moltissime novità per la piattaforma di Cloud Gaming di Nvidia. Dopo il lancio del piano in abbonamento in risoluzione 1440p e 4K fino a 120fps, il servizio continua ad ampliare il catalogo di giochi supportati, questa settimana se ne aggiungono ben 8.

Disponibile su PC, dispositivi mobili e – di recente – anche sulle TV LG con sistema operatvo WebOS, GeForce Now continua a far parlare di sé presentando interessanti novità. Tra i nuovi titoli compatibili troviamo l'ottimo Assassin's Creed: Syndicate Gold Edition, disponibile tramite il launcher Ubisoft Connect e alcluni giochi appena rilasciati ufficialmente, come Combat Mission Cold War e Myth of Empires.

GeForce Now – 8 nuovi giochi supportati