GeForce Now, quattro nuovi giochi in arrivo

Arrivano quattro nuovi giochi per la piattaforma di streaming GeForce Now, disponibili già a partire da oggi. I quattro titoli in questione sono: Fate Seeker II, theHunter: Call of the Wild, Ghostrunner e Legion TD 2.

Fate Seeker II è disponibile su Steam dal 23 novembre; theHunter: Call of the Wild, disponibile su Epic Games Store dal 25 novembre; Ghostrunner su Epic Games Store e Legion TD 2 su Steam.

Interessante notare come tra i giochi che arrivano sulla piattaforma di cloud gaming di Nvidia c'è pure un gioco che Epic Games – theHunter: Call of the Wild – ha cominciato a regalare proprio oggi.

Gli utenti GeForce NOW – si legge nel comunicato stampa – possono accedere alla propria libreria di giochi tramite SHIELD TV, il lettore multimediale streaming basato su Android TV. Per gli utenti GeForce RTX 3080 lo streaming è disponibile anche in 4K nativo con HDR e 7.1. audio. Fino a lunedì 29 novembre, inoltre, SHIELD TV sarà disponibile con uno sconto di 30 € (a 129,99 euro anziché 159,99 euro).

NVIDIA SHIELD TV è un riproduttore multimediale in streaming che, grazie al suo processore Tegra x1+, ha una velocità più efficiente del 25% rispetto ai riproduttori della generazione scorsa. Il processore potenzia, altresì, il video HD in 4K grazie all'intelligenza artificiale. Video più chiari e nitidi potenziati dalla risoluzione 4K in tempo reale. Ovviamente, oltre a film e serie TV, con Nvidia Shield TV sarà possibile giocare su Google Play e GeForce Now.