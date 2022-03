Genshin Impact 2.6: tutte le novità dell'aggiornamento con Kamisato Ayato

L’esperienza free-to-play di Genshin Impact continua ad evolversi. Come promesso dagli sviluppatori di miHoYo, infatti, l’actionRPG a mondo aperto è stato protagonista di una nuova diretta streaming tutta dedicata al prossimo aggiornamento, che porterà il titolo alla versione 2.6.

Tante le novità messe sul piatto dal team cinese, per un update che porta il nome di Zephyr of the Violet Garden, e che potete gustarvi in anteprima cliccando sul tasto Play del trailer presente poco più in basso in questo stesso articolo.

L’update 2.6 di Genshin Impact avrà come protagonista il fratello di Ayaka, Kamisato Ayato, che arriverà con il primo banner doppio al fianco di Venti. Il secondo banner a tempo sarà invece unico e ci permetterà di sbloccare ancora una volta Kamisato Ayaka. Non solo, la nuova versione del gioco introdurrà due nuovi set di artefatti, Vermillion Hereafter e Echoes of an Offering.

Altra grande novità di Genshin Impact 2.6 è l’aggiunta alla mappa di The Chasm, un’area che permette di esplorare anche il sottosuolo della zona ad ovest di Liyue e che offre l’opportunità di sconfiggere un nuovo e pericoloso boss. Purtroppo, però, non vi è alcuna traccia del supporto alla lingua italiana, suggerito da alcuni leak negli scorsi mesi.