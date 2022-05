Genshin Impact 2.7: Yelan è il nuovo personaggio, tutti i dettagli

Genshin Impact è senza ombra di dubbio uno dei videogame di maggio successo degli ultimi anni. Il gioco di ruolo free-to-play e open world di miHoYo ha infatti colpito milioni di gamer là fuori, attratti da colorate lande esplorabili, tante nuove quest aggiuntive e personaggi inediti da schierare sul campo di battaglia.

Una formula che non ha alcuna intenzione di andare a scemare. Anzi, il team di sviluppo cinese ha da poco rilasciato l’update 2.7 del gioco, che come da tradizione porta con sé un gran numero di novità.

Tra queste, come potete verificare dal trailer poco più in basso, abbiamo anche un nuovo personaggio. Si tratta di Yelan, misteriosa combattente che afferma di lavorare per il Ministero degli Affari Civili. Il suo nome, però, non compare in nessun registro governativo, e nessuno degli altri dipendenti del Ministero sembra averla mai vista o conosciuta.

In più, la tendenza di Yelan è quella di apparire nelle aree di crisi, per poi sparire prima che si verifichi un’escalation. Una circostanza che ha generato molte teorie, che vorrebbero la donna affiliata ad una misteriosa organizzazione, oppure semplicemente votata al caos.

I giocatori di Genshin Impact potranno scoprire la verità quando il personaggio farà il suo debutto nell’actionRPG a mondo aperto. Nel frattempo, non dobbiamo fare altro che goderci la clip di MiHoYo dedicata a Yelan, in cui scopriamo che la nuova eroina è legata all’elemento Hydro e armata di arco e rapidità estrema.