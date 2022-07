Genshin Impact 2.8: data di uscita per il nuovo aggiornamento Summer Fantasia

Tra le più giocate produzioni free-to-play degli ultimi anni, Genshin Impact continua a migliorarsi e ad espandere la sua esperienza ruolistica.

Lo fa naturalmente a colpi di patch e aggiornamenti, che a cadenza periodica vengono rilasciati dagli sviluppatori di miHoYo, costantemente impegnati a rendere il GDR a mondo aperto più appetibile per il grande pubblico su PC, PS5, PS4 e dispositivi mobile iOS e Android.

Non dovrebbe allora stupire che i fan siano in attesa per l’aggiornamento 2.8 di Genshin Impact, intitolato Summer Fantasia. Aggiornamento, questo, fortunatamente dotato di una data di uscita piuttosto vicina, fissata per il prossimo 13 luglio 2022. L’orario di sblocco non è ancora stato reso noto, ma sicuramente ne sapremo di più non appena ci avvicineremo ulteriormente al lancio.

L’update 2.8 di Genshin Impact include nuove zone del mondo di Teyvat come l’Arcipelago di Golden Apple in versione rinnovata, e la skin di Fischl, eroe a Quattro Stelle. Debutta anche un nuovo personaggio, vale a dire Shikanoin Heizou, insieme a Diluc e Kaedehara Kazuha, questi ultimi due protagonisti di nuove Side Quest.

Come già accaduto in passato, la splendida skin dell’arciera 4 Stelle potrà essere sbloccata gratuitamente completando una serie di attività nel corso dell’evento estivo e, in un secondo momento, potrà essere recuperata tramite microtransazioni nello shop in game. L’elegante abito di Diluc, invece, verrà messo in vendita ad un prezzo di favore per tutta la durata della versione 2.8 e successivamente si potrà acquistare a prezzo pieno.

Cosa ne dite, siete pronti a nuove appassionanti avventure da vivere nelle lande virtuali dell’open world del momento?