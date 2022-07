Genshin Impact 3.0: il trailer svela nuovi personaggi e nemici di Sumeru

Il mondo di Genshin Impact non dorme mai. Dopo aver arricchito l’esperienza del loro gioco di ruolo free-to-play con un recente aggiornamento, i ragazzi di miHoYo sono infatti pronti a fare di più.

Nel nuovo trailer del titolo, vediamo allora in azione per la prima volta l’attesissima versione 3.0, che porterà avanti la storia principale, seguita da più di un anno da milioni di appassionati su PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile iOS e Android.

Il filmato di Genshin Impact 3.0, visibile direttamente in testata di articolo, mostra riuniti tutti gli Harbringers, vale a dire il gruppo di villain di cui fanno parte anche Scaramouche e Childe, e al quale apparteneva anche Signora, il boss di Inazuma che dovrebbe essere morto e che potrebbe tornare come personaggio giocabile in futuro. Oltre ad avere un design molto interessante, questi personaggi presentano nomi davvero unici, poiché buona parte di essi è stato chiamato come una delle maschere carnevalesche italiane. Si tratta di Scaramouche, Dottore, Capitano, Columbina, Pantalone, Marionette, Arlecchino, Pulcinella, Pierro, Tartaglia e Signora.

"I brought back a specialty from the desert, two packs of honeyed dates, which helps to replenish your energy, whether in the morning or at night." —An anonymously source ◆ Tighnari

◆ Verdant Strider

◆ Avidya Forest Watcher

◆ Dendro

◆ Vulpes Zerda#GenshinImpact pic.twitter.com/we5Mx9w53c — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 11, 2022

Questi personaggi, evidentemente, stanno tramando qualcosa, per per sferrare un duro colpo a Teyvat. A tal proposito, l’universo di gioco andrà ad ospitare una nuova regione, conosciuta come Sumero, e descritta come un luogo di conoscenza e natura. Consiste di dense foreste con enormi piante e di un vasto deserto, e culturalmente la regione è basata su antiche civiltà come Egitto, Babilonia, Sumeri e India.

"Oh, you're going to Sumeru? Can you give my regards to Collei? Well… it's been so long, I wonder if her hair has grown out and if she's taller?" — Amber ◆ Collei

◆ Sprout of Rebirth

◆ Avidya Forest Ranger Trainee

◆ Dendro

◆ Leptailurus Cervarius#GenshinImpact #Sumeru pic.twitter.com/sYz8bk8o57 — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 11, 2022

Infine, nelle sequenze conclusive del video dedicato all’aggiornamento 3.0 di Genshin Impact, possiamo finalmente fare la conoscenza dei primi personaggi Dendro del gioco, ovvero Collei e Tighnari, i quali arriveranno tra i banner insieme alla guerriera Electro chiamata Dori.

"No matter how rare the experimental materials are, you can buy them from Dori. I don't know where she gets her goods from…" — Tighnari ◆ Dori

◆ Treasure of Dream Garden

◆ Sumeru Merchant

◆ Electro

◆ Magicae Lucerna#GenshinImpact #Sumeru pic.twitter.com/qLjPqzAevB — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 11, 2022

Va precisato che al momento non si conosce la data d’uscita della versione 3.0, ma possiamo immaginare che il suo arrivo sia fissato entro la fine del mese di agosto.