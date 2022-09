Genshin Impact 3.1: tante Primogems gratis con l'evento di Cyno

Genshin Impact continua a far parlare di sé. Non solo perché giocatissimo da milioni di appassionati in tutto il mondo, ma anche per l’impegno costante degli sviluppatori di Hoyoverse, che rilasciano aggiornamenti per mantenere in vita il loro free-to-play.

Fra pochi giorni – si parla del 28 settembre – sarà infatti disponibile l’update 3.1 di Genshin Impact, che introdurrà nell’actionRPG gratuito nuovi contenuti e personaggi giocabili, sia su PC che si iOS, Android, PS4 e PS5. Tra i nuovi eroi, ci sarà pure l’attesissimo Cyno, a cui il team di sviluppo cinese ha ben pensato di dedicare un mini-evento.

L’evento in questione prende il nome di “Trial of the Scorching Sands” ed è slegato dal gioco, trattandosi di una pagina web da visitare dopo aver effettuato l’accesso al sito ufficiale con un account Hoyoverse.

Dopo aver eseguito il login, potremo affrontare una sorta di mini-gioco, in cui assegnare a Cyno una serie di oggetti prima di inviarlo in una spedizione: basta seguire le istruzioni a schermo per completare la banale quest e ricevere la ricompensa, che consiste in un pacchetto di 40 Primogems. Le risorse, da investire magari proprio nel futuro banner di Cyno, verranno automaticamente inviate al nostro account e potremo riscattarle tramite l’accesso al menu della posta in gioco.

L’evento web ha una durata limitata e sarà possibile prendervi parte fino al debutto dell’aggiornamento alla versione 3.1 di Genshin Impact, ovvero fino alla notte tra il 27 e il 28 settembre 2022.