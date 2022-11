Genshin Impact 3.3: data di uscita per l'aggiornamento con i sottotitoli in italiano

Genshin Impact si prepara a parlare italiano con la versione 3.3 del gioco. Una notizia di certo non recente, ma che ora si fa ancora più concreta grazie all’ufficialità della data di uscita dell’attesissimo aggiornamento.

Nel corso delle ultime ore, infatti, il team di sviluppo del popolare free-to-play per PC, PS5, PS4 e dispositivi mobile iOS e Android ha ufficializzato il giorno di lancio dell’aggiornamento alla versione 3.3, che introdurrà per l’appunto anche i sottotitoli in italiano.

Hoyoverse ha aperto il portale ufficiale dedicato alle pre-registrazioni dei videogiocatori italiani, che possono quindi iscriversi al sito non solo per ricevere una notifica al debutto del prossimo update di Genshin Impact, ma anche per provare a vincere uno dei numerosi premi che verranno distribuiti ai fortunati vincitori del concorso.

Nel banner principale del sito, come potete verificare tramite l’immagine presente poco più in alto in questo stesso articolo, viene riportato che potremo giocare la versione italiana di Genshin Impact a partire dal prossimo 7 dicembre 2022, ovvero tra circa due settimane.

A questo punto ci aspettiamo una diretta streaming dedicata alle novità del content update nelle prossime settimane, così da scoprire anche tutti i dettagli su Wanderer e Faruzan, i due personaggi che arriveranno con i futuri banner a tempo nel gioco di ruolo gratuito cinese.