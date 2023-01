Genshin Impact 3.4: dal Capodanno Cinese ai nuovi personaggi, tutti i contenuti del prossimo update

Continua la lunga e entusiasmante corsa di Genshin Impact. Non a caso, si è appena conclusa l’ultima diretta streaming organizzata dagli sviluppatori di Hoyoverse, utile a mostrare al grande pubblico tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento 3.4 del popolare RPG gratuito a mondo aperto.

L’update gratuito, come da tradizione, porterà con sé nuovi personaggi e contenuti inediti che terranno impegnati i giocatori per le prossime settimane, tutti mostrati nel video presente poco più in basso in questo stesso articolo.

Prima di tutto, uno dei contenuti di Genshin Impact 3.4 riguarda due personaggi giocabili già noti alla community di appassionati. La prima è YaoYao, una ragazzina nativa di Liyue legata all’elemento Dendro e armata di lancia, mentre il secondo eroe è Alhaitham, il possente spadaccino proveniente da Sumeru, anch’esso appartenente all’elemento Dendro e protagonista del nuovo capitolo dell’Archon Quest, in arrivo sempre con il prossimo update.

Sempre a proposito di personaggi, il primo banner a tempo della versione 3.4 proporrà due eroi a 5 Stelle, ovvero Alhaitham e Xiao, ai quali verrà affiancato un tris di eroi a 4 Stelle tra i quali troveremo la nuova arrivata YaoYao. Nella seconda fase dell’aggiornamento vedremo invece due rerun, visto che saranno nuovamente disponibili Hu Tao (5 Stelle, Pyro) e Yelan (5 Stelle, Cryo).

Passando all’esplorazione, Hoyoverse ha dichiarato che con l’update 3.4 di Genshin Impact sarà messa a disposizione una nuova porzione di Sumeru chiamata Deserto di Hadramaverth, in cui poter affrontare il boss Setekh Wenut.

Non mancheranno inoltre nuovi eventi come il Festival delle Lanterne, dedicato al Capodanno Cinese. Durante queste festività, si potranno completare attività a tempo che ci ricompenseranno con tante Primogems e materiali per il potenziamento di armi e personaggi. In aggiunta, l’evento permetterà di ottenere un eroe gratis a scelta tra i 4 Stelle provenienti da Liyue e, tra questi, troveremo anche YaoYao.

La scelta dovrà avvenire tra i seguenti personaggi:

Beidou

Chongyun

Ningguang

Yunjin

Yanfei

Yaoyao

Xiangling

Xingqiu

Xinyan

Come se non bastasse, l’aggiornamento segna anche l’arrivo di nuove skin per Ayaka e Lisa, mentre l’uscita del nuovo update di Genshin Impact è fissata al ufficialmente al prossimo 18 gennaio 2023.