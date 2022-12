Genshin Impact: il Vagabondo è il nuovo eroe a 5 stelle, ecco il trailer

Non c’è solo la lingua italiana tra le novità dell’aggiornamento 3.3 di Genshin Impact. Con gli attesissimi sottotitoli nel nostro idioma, nel GDR a mondo aperto free-to-play andrà infatti a debuttare anche un nuovo eroe a 5 stelle.

Nello specifico, si tratta del Vagabondo, personaggio inedito in dirittura di arrivo a Teyvat. Lo stesso eroe che ora è protagonista di un adrenalinico trailer, pubblicato nelle ultime ore dagli sviluppatori di Hoyoverse.

Nel video, visibile direttamente in testata di articolo, possiamo avere un assaggio in anteprima delle abilità e dello stile di combattimento del Vagabondo, il cui combat system sarà legato all’elemento Anemo. Con un rating a Cinque Stelle, il personaggio è pronto ad unirsi ai party dei giocatori di Genshin Impact. Questa, invece, la descrizione ufficiale del personaggio:

Version 3.3 Events Preview – Phase I

Hello, Travelers~ Version 3.3 is coming!

Let's take a look at what kind of events will be in this new Version update~

Full Details >>>https://t.co/jLsITAZdxo#GenshinImpact pic.twitter.com/HSTgTlGzgv

— Genshin Impact (@GenshinImpact) December 5, 2022