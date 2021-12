Genshin Impact: eccovi il nuovo personaggio a cinque stelle

Il celebre titolo live-service dello studio miHoYo, ovvero Genshin Impact, si è dimostrato uno dei titoli online più popolari del 2021, insieme a Final Fantasy XIV e molti altri. Sarà per la sua natura open-world e per le meccaniche tipicamente JRPG, ma quest'opera ha catturato l'attenzione di moltissimi giocatori.

C'è di nuovo che Genshin Impact si è mostrato in un inedito video trailer che ci presenta un nuovo personaggio giocabile: Arataki Itto. Si tratta del leader della banda Arataki e Itto rappresenta l'ultimo personaggio di quest'anno che si aggiungerà all'attuale roster.

Arataki Itto è un personaggio Geo e brandisce una Claymore. Non è tutto, perché Itto risulta essere anche dotato di cinque stelle e appartiene alla regione di Inazuma della mappa.

Genshin Impact, rilasciato ufficialmente il 28 settembre 2020, è divenuto fin da subito un gioco molto popolare. Da notare che è riuscito a racimolare cifre da capogiro nel suo primo anno di vita, anche superiori a quelle totalizzate da Fortnite.

Arataki Itto, è stato confermato, arriverà su Genshin Impact a partire dal giorno 14 dicembre 2021 e, per saperne di più, potete visualizzare il video che trovate all'inizio della notizia. Quelle riportate di seguito, sono le parole con cui miHoYo ha presentato al pubblico Arataki Itto:

Quando è coinvolta la banda Arataki, anche la più banale azione può generare un cambiamento consistente. Anche se alcuni apprezzano le sorprese della banda Arataki, questa ha causato non pochi problemi alla Commissione Tenryou. Vediamo che riderà per ultimo questa volta: Arataki Itto con la sua risata fragorosa, o i soldati, rapidi nel far rispettare le leggi e a mantenere l'ordine.