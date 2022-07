Genshin Impact: i segreti di Sumeru nella video panoramica della nuova regione

Sarà grandissima e ricca di sorprese Sumeru, la nuova regione di Genshin Impact in arrivo con la versione 3.0 del gioco di ruolo free-to-play per PC, PS5, PS4 e dispositivi mobile iOS e Android.

In vista dell’uscita, il team cinese di miHoYo va allora a pubblicare una lunga video panoramica per illustrare proprio tutti i segreti di Sumeru e i suoi variegati biomi, ancora prima che i giocatori possano andare ad esplorarla con i propri eroi preferiti. Ad accompagnare il filmato, visibile direttamente in testata di articolo, troviamo anche gli interventi degli sviluppatori, con un commento a caldo sul lavoro che stanno portando avanti per ampliare ulteriormente il già enorme perimetro ludico e contenutistico di Genshin Impact.

La regione di Sumeru è però solo una delle tante novità previste dal team di sviluppo: il prossimo aggiornamento, infatti, porterà in dote anche Dendro, un elemento che si sommerà a quelli già sbloccabili dai Traveler per combinarne e moltiplicarne l’efficacia, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente immaginare in termini di approcci al sistema di combattimento e di libertà offerta agli appassionati dell’actionGDR nella costruzione e personalizzazione della propria build.

Non mancheranno poi nuovi personaggi giocabili, già illustrati da miHoYo nelle scorse settimane, e che come da tradizione andranno ad animare i banner a tempo di Genshin Impact.

Augurandovi buona visione, ricordiamo che il nuovo aggiornamento dovrebbe essere disponibile da fine agosto, per quanto non sia ancora stata comunicata una data di lancio ufficiale.