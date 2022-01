Genshin Impact: l'uscita di Ayato e Heizou sarebbe molto vicina

Lanciato lo scorso anno come uno dei tanti free-to-play ad affollare il mercato videoludico, Genshin Impact è riuscito in breve tempo ad imporsi come uno dei titoli gratuiti di maggior successo degli ultimi tempi.

Merito di un comparto tecnico affascinante, di meccaniche da actionRPG di razza e di un mondo aperto interamente esplorabile; senza dimenticare la presenza di tanti eroi vecchi e nuovi da sbloccare, e mandare a combattere sul campo di battaglia.

Proprio i diversi eroi disponibili – e le meccaniche gacha per ottenerli! – sono un aspetto peculiare del gioco di casa miHoYo, e vengono rilasciati a cadenza regolare dal team di sviluppo. I prossimi, poi, potrebbero arrivare molto prima di quanto i fan immaginano, almeno a sentire le ultime indiscrezioni trapelate in rete.

Stando a quanto dichiarato dal dataminer attivo online come UBatcha – via DualShockers – , pare infatti che Ayato ed Heizou sarebbero destinati a realizzare il proprio debutto in occasione del lancio della versione 2.6 di Genshin Impact. Si tratta di due combattenti che già in passato erano stati identificati come a cinque e quattro stelle, e che a quanto pare saranno disponibili in un periodo compreso tra la fine di marzo e l'inizio di aprile del 2022.

Naturalmente, muovendoci ancora nel campo dei leak, non dobbiamo fare altro che attendere conferme o smentite direttamente da MiHoYo. Nel frattempo, tra le lande di Genshin Impact non mancano di certo contenuti da scoprire per ingannare l'attesa.