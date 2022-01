Genshin Impact: quattro skin gratis per tutti, come ottenerle

Tra i giochi di maggior successo degli ultimi anni, Genshin Impact è un actionRPG a mondo aperto del tutto gratuito che, per modalità di gioco e ambientazioni, tanto deve a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nonostante l'esplicita fonte di ispirazione, gli sviluppatori cinesi di miHoYo sono comunque riusciti a conferire al titolo una propria identità, anche grazie ad un cast di personaggi colorato e ben caratterizzato.

Alcuni di questi, poi, si vanno ora a vestire con costumi alternativi grazie all'ultimo regalo del team di sviluppo, che fa rima naturalmente con skin gratuite.

Genshin Impact: come ottenere le skin gratis di Mona, Jean, Rosaria e Amber

In particolare, si tratta di quattro skin alternative per altrettanti eroi storici di Genshin Impact, vale a dire Jean, Rosaria, Mona e Amber.

Per sbloccarle, dovremo semplicemente riscattarle dalla casella di posta interna del gioco, accessibile dal menu di Paimon. Una volta fatto, potremo scegliere il costume dalla Dressing Room, accessibile premendo il tasto apposito nella schermata principale dei personaggi.

MiHoYo ha dichiarato che avremo a disposizione 30 giorni di tempo per riscattare il contenuto della mail, mentre a partire dalla versione 2.5 di Genshin Impact i costumi verranno automaticamente sbloccati per tutti i giocatori.

Un altro dettaglio interessante svelato dal sito ufficiale di miHoYo, è che queste skin alternative per Jean, Rosaria, Mona e Amber – decisamente più castigate delle precedenti – ben presto diventeranno canoniche. Dalla versione 2.5, infatti, tutti e quattro i personaggi utilizzeranno di default questo costume nelle quest, mentre dalla versione 2.6 anche nelle cutscene. Detto questo i costumi originali non verranno eliminati e potremo utilizzarli in qualsiasi momento.