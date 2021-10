Google Stadia: arrivano i giochi in prova gratuita per 30 minuti

Google Stadia offre la possibilità di provare alcuni giochi in maniera gratuita per 30 minuti, non è necessario neanche registrarsi alla piattaforma.

