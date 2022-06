Google Stadia: nuovi giochi gratis a giugno, ecco quali sono

Con i fan PlayStation ad attendere l’annuncio della nuova Instant Game Collection per la giornata di oggi, per il momento sono gli abbonati al servizio Google Stadia Pro a ricevere buone notizie.

Il colosso di Mountain View ha andato infatti ad alzare il sipario su tutti quei titoli che potranno essere messi in download nel corso del mese appena iniziato.

Sul sito ufficiale della piattaforma di gaming in streaming è stato quindi confermato che tutti gli abbonati alla versione Pro del servizio potranno scaricare a partire da oggi, mercoledì 1 giugno 2022, i seguenti giochi: Deliver Us the Moon, Lake, DEATHRUN TV, Through The Darkest of Times, Golf with Your Friends, TOHU e Ben 10 Power Trip.

Molti di questi titoli potranno essere anche acquistati dai non abbonati, che avranno la possibilità di aggiungerli alla loro libreria digitale senza però poterli giocare a risoluzione 4K, che rimane una funzionalità esclusiva per chi ha scelto l’abbonamento Pro di Google Stadia.

Non solo, sempre a sentire i dirigenti di Google, oltra ai videogame gratuiti del mese, Google Stadia andrà ad accogliere nuovi aggiornamenti per giochi già in vendita nel negozio. Più nello specifico, sono previsti un update il 2 giugno per Power Rangers: Battle for the Grid e, dal 6 giugno, l’espansione High Isle di The Elder Scrolls Online.