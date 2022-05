PlayStation Plus di giugno 2022: God of War tra i giochi gratis?

Mentre è tutto pronto per il lancio dei nuovi piani di abbonamento messi a punto da Sony, in rete sono già spuntati quelli che potrebbero essere i giochi in regalo con il PlayStation Plus di giugno 2022, il cui annuncio è ancora atteso dagli appassionati.

Il sito spagnolo Area Jugones ha svelato infatti in anticipo sulla tabella di marcia la lineup PlayStation Plus Essentials del prossimo mese, disponibile per tutti gli abbonati a partire dal 7 giugno. Lineup per altro piuttosto interessante, considerando che dovrebbe includere anche God of War di Santa Monica Studio, in aria di sequel.

Oltre a God of War, in catalogo troverebbero spazio anche Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. I tre giochi del PS Plus di giugno, come già detto, saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essentials dal 7 giugno e resteranno disponibili fino al 5 luglio, scaricabili quindi anche dai membri Extra e Premium a partire dal 23 giugno.

Il sito spagnolo Area Jugones afferma di aver ricevuto queste anticipazioni in esclusiva, per un leak a quanto autentico al 100%, almeno a sentire la fonte. A noi non resta che attendere l‘annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022, in programma per mercoledì 1 giugno alle 17:30.