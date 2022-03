God of War Ragnarok uscirà su PS5 e PS4 nel 2022: c'è la conferma

God of War Ragnarok è senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi dai fan PlayStation. Quello che segnerà il ritorno di Kratos, di nuovo accompagnato dal giovane Atreus, su PS5 e PS4.

Il sequel del soft reboot del 2018, annunciato da tempo, non dispone però di una data di uscita ufficiale; tanto che in molti hanno iniziato a temere per un possibile rinvio. Sony e gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno sempre sostenuto che il gioco andrà a debuttare sugli scaffali nel 2022, ma nelle ultime ore in alcune regioni God of War Ragnarok è sparito dalla sezione “Coming Soon” del sito ufficiale di PlayStation.

La rimozione dalla lista dei giochi in arrivo prossimamente su console PlayStation ha ovviamente generato un bel po’ di trambusto in rete: fortunatamente, però, una rappresentante di Santa Monica Studio è subito intervenuta per placare gli animi e smentire di fatto i rumor.

Si tratta di Blue Owlz Medic, community manager della software house californiana, che ha dichiarato sul suo profilo Twitter che “God of War Ragnarok uscirà quest’anno”.

God of War Ragnarök comes out this year. — Blue Owlz: Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022

Poche parole provenienti da una fonte ufficiale che non lasciano adito a fraintendimenti. L’ex Fantasma di Sparta tornerà a menar le mani su PS4 e PS5 nel corso del 2022, non dobbiamo far altro che pazientare in attesa dell’annuncio della release definitiva.