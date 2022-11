PS5, il bundle con God of War Ragnarok in vendita in Italia: ecco dove e quando

Nonostante il recente aumento di prezzo ufficiale, PS5 continua ad essere richiestissima dai gamer di tutto il mondo; ma anche ad essere praticamente introvabile sugli scaffali fisici e online dei principali rivenditori.

Solo con occasionali nuovi drop, gli appassionati interessati all’acquisto riescono infatti a portarsi a casa la console di nuova generazione a marchio Sony, dovendosi dimostrare più veloci degli altri per accedere alle pochissime scorte disponibili.

Lo stesso accadrà nella giornata di domani, 9 novembre 2022: nel corso della nuova puntata di GameStop TV assisteremo quindi all’interessantissimo drop di PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok e dell’esclusiva Jotnar Edition del gioco PlayStation, edizione a tiratura limitata disponibile anche questa in quantità ridotte.

L’annuncio è avvenuto come al solito sulla pagina Instagram istituzionale di GameStop:

Ogni grande avventura ha bisogno del giusto equipaggiamento. Non perderti PS5 + God of War Ragnarok, questo mercoledì, durante la GameStop TV! Kratos e Atreus stanno per tornare! Sintonizzati in live su GS TV mercoledì 9 novembre dalle ore 15, durante la puntata vi mostreremo come acquistare la spettacolare Jotnar Edition e la Collector’s Edition di God of War Ragnarok!

Appuntamento dunque per il 9 novembre alle 15:00, con i conduttori che durante la nuova puntata di GameStop TV a rivelare finalmente tutti i dettagli sul drop del bundle PS5 e God of War Ragnarok, e ovviamente su God of War Ragnarok Jotnar Edition.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la nuova avventura di Kratos e Atreus sarà disponibile proprio il 9 novembre. Qui per (ri)vedere l’imponente trailer di lancio in italiano, mentre in questo articolo trovate tutte le recensioni dell’ultima fatica dei ragazzi di Santa Monica Studio.