God of War Ragnarok: day one rotto, Santa Monica Studio dichiara guerra agli spoiler!

Come spesso accade per le produzioni videoludiche più attese, anche God of War Ragnarok per PS4 e PS5 è stato venduto prima del day one. In uscita il prossimo 9 novembre, il kolossal action adventure di Sony e Santa Monica Studio è infatti già apparso sugli scaffali di alcuni negozi americani, amplificando – e di molto! – il rischio spoiler.

Alla diffusione della notizia, il team di sviluppo ha ben pensato di affacciarsi sui social per condividere un messaggio con gli appassionati, invitandoli a non diffondere immagini, video o anticipazioni sulla trama della nuova avventura di Kratos e Atreus.

A message from the team. pic.twitter.com/SRE9tSOV6a — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 30, 2022

Un messaggio, quello apparso su Twitter, che ricorda a tutti come “mentre ci avviciniamo al lancio di God of War Ragnarok, è importante per il nostro studio preservare l’esperienza di chi vorrà godersi il gioco al lancio senza spoiler. Vi chiediamo perciò di essere rispettosi della volontà dei fan che non vogliono incappare accidentalmente in gameplay o anticipazioni sulla storia di God of War Ragnarok”.

Non solo, gli sviluppatori confermano di essersi già attivati per far fronte agli spoiler attraverso delle richieste di violazione di copyright:

Stiamo facendo del nostro meglio per limitare la diffusione di video o screenshot non autorizzati, ma la realtà è che non possiamo bloccare tutto. A tutti coloro che non vogliono rischiare di incappare in spoiler, consigliamo vivamente di non seguire gli hashtag chiave di God of War e GoW Ragnarok fino al giorno del lancio.

Vi ricordiamo ancora una volta che il debutto ufficiale di God of War Ragnarok è fissato per il 9 novembre 2022, solo su PlayStation 4 e PlayStation 5.